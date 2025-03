Leier skip av Ocean Yield

Skipsmeglere opplyser at Hanssons børsnoterte Nordic American Tankers (NAT) har inngått avtale om å overta søsterskipene «Goldway» og «Diamondway», to 158.000-tonnere som ble levert fra Sungdong-verftet i Sør-Korea i 2016.

Prisen er rapportert til 136 millioner dollar, tilsvarende 1.438 millioner kroner, enbloc. Selger er Eastern Pacific Shipping i Singapore.

Kjøpet finansieres ved en kombinasjon av kontanter og leasing, med det skipseiende selskapet Ocean Yield som motpart. Det kjøper søsterskipene og leier dem ut på åtteårige bareboat-avtaler til NAT, som har avtale om å kjøpe dem ved utløpet av leieavtalen i 2033.

Kjøper og selger

Ifølge en børsmelding fra Ocean Yield øker avtalen selskapets EBITDA-reserve med cirka 90 millioner dollar, som tilsvarer 15.600 dollar pr. skip pr. dag.

Ifølge Clarksons seiler slike fartøyer nå inn 44.200 dollar dagen i spotmarkedet, mens snittinntjeningen hittil i år har vært 37.600 dollar pr. dag.

Samtidig har rederiet benyttet sin kjøpsopsjon på to 2018-bygde skip som har vært leaset fra Ocean Yield og selger et av sine eldste skip til et britisk selskap. Den sistnevnte transaksjonen frigjør 23 millioner dollar i kontanter, opplyser NAT.

På børsen i New York handles NAT nå til kurs 2,60 dollar, ned 35,5 prosent det siste året. Børsverdien er 541 millioner dollar.

