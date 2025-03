Tviler på at sanksjoner vil løfte tankratene

De nylig innførte sanksjonene mot Iran og Russland vil trolig ikke føre til en varig oppgang i tankmarkedet, ifølge Gibson Shipbrokers, melder TradeWinds.

– Effekten av sanksjonene på bruken av mørke og sanksjonerte flåter forblir uklar, sier meglerhuset.

Gibson viser til at India i mars økte sine kjøp av russisk olje etter lavere importnivåer i januar og februar, og anslår at russiske oljepriser trolig har falt under G7s prisgrense på 65 dollar fatet for å opprettholde eksporten.

Så langt i år har India importert 1,6 millioner fat russisk olje per dag, ned fra 1,8 millioner i både 2023 og 2024, ifølge Gibson. Samtidig har Kina økt sine kjøp av russisk olje, samt import fra Iran og Venezuela.

Etter Trumps valgseier i november 2024 og gjeninnføringen av «maksimalt press» mot Iran, inkludert sanksjonering av 23 tankskip, forventet mange at tiltakene ville redusere oljeeksporten og styrke fraktmarkedet.

Selv om tankratene steg kraftig i januar, har markedet senere falt tilbake.

– Dette reiser spørsmålet om handelsstrømmene har normalisert seg, eller om sanksjonene fortsatt påvirker markedet, skriver Gibson, ifølge TradeWinds.