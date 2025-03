Bartnes gir seg i Hafnia

Det skjer på generalforsamlingen som er berammet til 14. mai, opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

Hafnia er en del av BW Group, som ledes av Andreas Sohmen-Pao. Rederiet er børsnotert både i Oslo og New York.

Bartnes har i flere omganger solgt Hafnia-aksjer han har eid gjennom sitt private selskap Castel.

Det fikk i 2023 et resultat før skatt på 133,4 millioner kroner. I femårsperioden 2019–23 hadde Castel et akkumulert overskudd før skatt på 387,5 millioner kroner.

Ved årsskiftet 2023/24 var den bokførte egenkapitalen i selskapet 568,2 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 93,5 prosent.

Med-gründer i Pareto

Finansmannen var medgründer av Pareto, der han var en av seniorpartnerne i 22 år fra 1988. I 2010 solgte han aksjene sine i Pareto til Svein Støle. Bartnes var styreleder i Pareto frem til 2013 og deretter styreleder i Pareto Invest.

Siden 2010 har han primært konsentrert seg om egne investeringer gjennom Castel.

I 2018 overtok han sammen med Nicolai Heidenreich og Axel Camillo Eitzen det danske kjemikalietankrederiet Herning Shipping fra investeringsfondet Triton og endret navnet til Christiania Shipping.

Senere kjøpte Eitzen sammen med blant andre eierne av Christiania Shippings tekniske driftsselskaper i Tyskland og India ut Bartnes og Heidenreich.

Høsten 2023 ble det kjent at Bartnes hadde fått ansvaret for å bygge opp en family office-funksjon for cruisereder Torstein Hagen i Sveits.