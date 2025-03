Bonheur-selskap tar gevinst etter firedobling

Bonheur melder torsdag ettermiddag at datterselskapet Fred. Olsen Ocean har inngått en avtale med United Heavy Lift GmbH & Co. KG. om salg av sin eierandel på 50 prosent av United Wind Logistics.

Eierandelen, som opprinnelig ble kjøpt i 2019 for 12 millioner euro, selges for 48,5 millioner euro, tilsvarende om lag 556 millioner norske kroner. Det gir en pen gevinst for selskapet.

Inkludert tilbakebetaling av aksjonærlån vil de samlede bruttoinntektene fra salget være om lag 51,2 millioner euro. Transaksjonen forventes å bli gjennomført 30. april 2025.

UWL har en flåte på tre «deck carriers» og tilbyr tjenester innen marin transport, opplyses det.