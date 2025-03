Hastesender biler til USA

Internasjonale bilprodusenter skynder seg i å frakte kjøretøy og komponenter til USA for å komme unna president Donald Trumps neste runde med tollavgifter.

Lasse Kristoffersen, adm. direktør i Wallenius Wilhelmsen, forteller at etterspørselen fra Asia er større enn hva selskapet kan håndtere.

«Det er mer volum ut av Asia enn vi klarer å ta for våre kunder,» sa Kristoffersen.

Bilfraktskip har blitt sendt til Asia og Europa for å hente tusenvis av ekstra kjøretøy til USA, opplyser bransjekilder. Kapasiteten økes for å møte etterspørselen, men mangelen på spesialiserte bilskip setter begrensninger, skriver Financial Times.

Kraftig økning i bilfrakt til USA

Den kommende tollinnføringen 2. april har ført til en kraftig økning i biltransport til USA. Hyundai og Kia er blant selskapene som forsøker å få flest mulig biler levert før fristen.

«Vi optimaliserer kontinuerlig våre fraktplaner for å tilpasse oss markedssituasjonen,» sa en talsperson for Hyundai.

Frakten fra EU til USA steg med 22 prosent i februar, mens bilforsendelser fra Japan økte med 14 prosent. Fra Sør-Korea til Nord-Amerika var oppgangen 15 prosent.

Stian Omli, direktør i Esigan, som overvåker biltransport, bekrefter trenden.

«Vi ser en økning ut av Europa, og snart vil vi trolig se det samme fra Øst-Asia,» sa Omli.

Frykt for langvarig tollkrig

Mange bilprodusenter forsøker også å øke lagerbeholdningen i USA. Stellantis, som eier Chrysler og Jeep, har flyttet varelager over grensen og økt produksjonen i påvente av de nye avgiftene.

«Når vi ser på bilene vi produserer i Canada og Mexico, har vi en ganske god beholdning på bakken, trolig 70 til 80 dager med de fleste modellene,» sa Doug Ostermann, finansdirektør i Stellantis.

Toyota har derimot valgt en annen strategi.

«Vi har ikke økt bilimporten til USA i påvente av mulige tollavgifter,» opplyser selskapet.

Cody Lusk, leder for American International Automobile Dealers Association, påpeker at usikkerheten er stor.

«Vi venter alle på å se hva som skjer. Vil hvert land behandles ulikt? Eller gjelder samme regler for alle?,» spurte Lusk.

Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen peker på den langsiktige usikkerheten og sier at kundene ikke vet hvordan tollene vil treffe dem.

«Det store spørsmålet er hvordan dette vil påvirke bilhandelen over tid. Kundene er svært usikre på hvilken retning dette vil ta,» sa Kristoffersen.