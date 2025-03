Golden Ocean: Styreplass for CMB

Nå skal det innledes samtaler om potensielle strategiske alternativer, kommersielt samarbeid, operasjonelle og tekniske partnerskap og/eller andre former for virksomhetssammenslutninger.

Det fremgår av en børsmelding ved inngangen til helgen. Der opplyses det samtidig at styret «inntil videre» vil opprettholde Golden Oceans nåværende utbyttepolitikk.

Patrick De Brabandere og Patrick Molis, som begge sitter i styret i Saverys-familiens børsnoterte selskap CMB.TECH i Antwerpen, blir nye styremedlemmer i Golden Ocean, mens John Fredriksen forsvinner fra styret.

Ut går også Golden Oceans tidligere styreleder Ola Lorentzon, Ben Mills, som er ansatt i Fredriksens private administrasjonsselskap Seatankers, og Cato Stonex. James O'Shaughnessy og Tonesan Amissah fortsetter i styret.

Lånefinansiert

Golden Ocean-aksjen har falt kraftig etter at Fredriksen solgte alle sine aksjer i selskapet tirsdag 4. mars. Den dagen var kursen 107,90 kroner, mens aksjen fredag ettermiddag sluttet på 80,58, ned hele 25,3 prosent.

Fredriksen solgte sin post på 40,8 prosent til 14,49 dollar pr. aksje, som basert på dollarkursen var en en budpremie på 44 prosent over sluttkursen på børs den dagen handelen skjedde.

Av en melding til det amerikanske tilsynsorganet Securities and Exchange Commission - SEC - fremgår det at CMB.TECH lånefinansierer hele kjøpesummen på cirka 13 milliarder kroner.

I tillegg har det belgiske rederiet sikret seg lånetilsagn som gjør det mulig for selskapet å kjøpe seg opp til en eierandel på 50 prosent og dermed fusjonere rederiene.

Analytiker-sprik

Analytikerne er uenige om hva som vil bli CMBs neste trekk. Flere tror det kan ende med en sammenslåing med CMB.TECH som det overtagende selskapet. Pareto Securities' analysesjef Eirik Haavaldsen mener det kanskje ikke er det mest rasjonelle.

«Golden Ocean i dag er et flott selskap – men Golden Ocean om to år inkludert hele newcastlemax-armadaen til Bocimar (CMB) ville vært et fantastisk selskap», sa Haavaldsen til Finansavisen søndag for en uke siden.

Han viste til at CMB.TECH kontrollerer 28 bulkcarriere i newcastlemax-klassen – store malmskip på over 200.000 dødvekttonn – hvorav 12 er i drift og 16 i ordre, med en anslått totalverdi på 2.171 millioner dollar.

«Sånn sett tenker vi at det mest rasjonelle her er å sitte med de 40 prosentene man har betalt relativt dyrt for, og deretter selge inn skip fra seg selv», sa Pareto-analytikeren.

