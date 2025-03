– Skal man dra noe positivt ut av dette, er det hva rederiet sier om at det på sikt har et mål om å ta en andel av frakten. Men for en kontrakt som starter opp i april 2027 er dette noen år frem, fortsetter analytikeren.

Les også Venter gigautbytte fra Wallenius Wilhelmsen Wallenius Wilhemsen betalte ut 9,2 milliarder kroner i utbytte i 2024. De neste to årene forventer Arctic -analytiker Kristoffer Bart Skeie utbytteutbetalinger på hele 25,5 milliarder kroner fra bilskipsrederiet.

– Ikke den høyeste marginen

Ifølge konserndirektør Felitto omfatter videreutviklingen av samarbeidet med kontraktsmotparten også en effektivisering av prosesser som sikrer fremtidig drift.

FRAKT OGSÅ? Konserndirektør John Felitto varsler videreutvikling av samarbeidet med kontraktsmotparten. Foto: LinkedIn

– Lange flerproduktkontrakter gagner både våre kunder og oss, da de sikrer sømløs integrasjon, fleksibilitet for begge parter og rom for innovativt samarbeid som styrker digitale verdikjedeløsninger, sier han.

På spørsmål om marginene i kontrakten, viser Arctic-analytiker Barth Skeie til Wallenius Wilhelmsens siste presentasjon.

– Dette er en såkalt «auto»-kontrakt som betyr omtrent 15 prosent margin på EBITDA-nivå. Sammenlignet med andre delsegmenter innen logistikk er ikke dette den høyeste marginen, mot eksempelvis 33 prosent for terminaler, sier han.

Les også Roper «selg» for bilfraktaksjer Fearnley Securities kutter kraftig i kursmålene på bilfraktaksjer og nedgraderer anbefalingene til selg. SpareBank 1 tar opp dekning av eiendom og Carnegie kutter i tørrbulk.

– Lite å si for estimater

«Auto» er det største delsegmentet innen rederiets logistikkvirksomhet, og omfatter tjenester for behandling av lette kjøretøy til bilprodusenter over hele verden – med med den største konsentrasjonen i Nord-Amerika.

Av samlede logistikkinntekter på 1.205 millioner dollar i 2024 utgjorde «Auto» 566 millioner dollar, hvorav et EBITDA-resultat på 82 millioner dollar .

Ifølge Arctic-analytikeren vil mandagens annonserte kontrakt ha lite å si for estimater og kursmål. Selv har han en kjøpsanbefaling på aksjen, med kursmål 153 kroner.

– Det positive er at rederiet sikter mot å ta en andel av frakten, og kontrakten viser at store motparter fortsatt er villige til å inngå lange kontrakter – selv med alt av støy tilknyttet handelskrig og tollsatser. Markedet har liten tiltro til backlog og estimater grunnet handelskrig, men selskapet handler til 3 ganger inntjening i 2025 og 2026 på våre tall. For et stort logistikkselskap mener vi det er for billig, sier Barth Skeie.

Markedet reagerer positivt på kontraktsforlengelsen, og sender Wallenius Wilhelmsen opp nesten 4 prosent til 96,35 kroner på Oslo Børs i 11.30-tiden mandag. Analytikeren ser dermed ytterligere 59 prosent oppside.