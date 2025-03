Oljeminister: – De brukte forfalskede dokumenter

Reuters rapporterer at Iraks oljeminister Hayan Abdel-Ghani hevder at de iranske oljetankerne som ble beslaglagt av amerikanske styrker i Persiabukten, opererte med forfalskede irakiske dokumenter.

– Det viste seg at disse tankerne var iranske … og brukte forfalskede irakiske dokumenter, sa Abdel-Ghani.

Uttalelsen kom på irakisk statlig TV søndag kveld, der ministeren forklarte at irakiske myndigheter har informert relevante aktører om funnene.

– Vi forklarte dette til de relevante myndighetene med full åpenhet, og de bekreftet det også, uttalte Abdel-Ghani.

Irak/Iran-business i skuddlinjen?

– Vi har fått noen muntlige spørsmål om oljetankere som er holdt tilbake i Persiabukta av amerikanske marinefartøy, og som fraktet irakiske varer, sa oljeministeren. Han la til at det ikke har kommet noen formell, skriftlig henvendelse.

Ifølge Reuters har Iran brukt Irak som en viktig økonomisk livline for å omgå sanksjoner. Bagdad balanserer forholdet mellom Teheran og Washington, men frykter å havne i skuddlinjen for USAs harde linje mot Iran. En Reuters-rapport fra desember beskrev et omfattende smuglermiljø for iransk olje i Irak, som angivelig genererer store summer for Iran og dets allierte.

Oljeministeren benekter at Iraks statlige oljeselskap SOMO, som selger olje utelukkende til raffinerier og ikke til tradere, har deltatt i ulovlige aktiviteter.

– SOMO opererer med full åpenhet og har ikke gjort noe galt i oljeeksportprosessen, sa Abdel-Ghani.