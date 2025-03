Norge er en bremsekloss

Forhandlingene om klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart foregår nå i FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO. Her har Norge inntatt en merkelig og uforståelig rolle, og slått seg sammen med de landene som vil minst – mot flertallet som vil mest og som består av EU, Storbritannia og en rekke fattige og sårbare nasjoner i Stillehavet, Karibia og Afrika.

Allerede i 2023 definerte partene i IMOs miljøvernkomité (MEPC) et ambisiøst mål om nær null klimagassutslipp fra sjøtransport i 2050. Nå skal den detaljerte planen for hvordan dette skal gjøres i praksis utformes.

Når bransjen ønsker en offensiv klimapolitikk, er det vanskelig å forstå hvorfor Norge allierer seg med de minst ambisiøse i IMO

Formålet med forhandlingene er å komme frem til en definisjon av de forskjellige drivstoffkvalitetenes klimafotavtrykk og etablere en avgift på utslipp av klimagasser. Avgiften skal finansiere et fond for å gjøre overgangen fra fossilt brensel mulig ved å kompensere utviklingslandene slik at byrden blir mer rettferdig. Fondet skal også finansiere teknologiutvikling for bruk av alternativ energi, og etablere en mekanisme som utjevner prisforskjellen mellom fossilt brensel og fornybar energi.

Norge er tildelt lederskapet i arbeidsgruppen (ISWG) som skal lose forhandlingene frem til en felles enighet og avtale. Men Norges representant utøver ikke rollen som leder med den nøytraliteten som forventes. Snarere ser det ut til at Norge forsøker å arbeide for at et mindretall av stater, blant annet Kina, Brasil og De forente arabiske emirater, skal «vinne» dragkampen sammen med Norge.

Les også Ser "miljøgevinst" i shipping DNBs Ocean-sjef Kristin H. Holth er godt fornøyd med utviklingen i konvensjonell shipping, der banken har en samlet låneeksponering på rundt 62 milliarder kroner.

Hvordan kan Norge jobbe for å hindre et resultat som gir en solidarisk og demokratisk avtale basert på en tilnærming som støttes av et stort flertall av partene? Norge har en uttalt klimapolitikk på linje med EU. Men i IMO-forhandlingene representerer Norge en «allianse» som også opptrer i strid med den internasjonale shippingindustrien. International Chamber of Shipping ønsker en avgift for å finansiere omstillingen, noe Norge tydeligvis ikke vil ha. Når bransjen ønsker en offensiv klimapolitikk, er det vanskelig å forstå hvorfor Norge allierer seg med de minst ambisiøse i IMO.