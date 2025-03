Maersk sikrer 33-års forlengelse i New York

A.P. Møller-Maersk og havnemyndighetene i New York og New Jersey har inngått en avtale om å forlenge leieavtalen for APM Terminals Elizabeth til desember 2062, etter at den opprinnelige avtalen ville ha utløpt i 2029.

Den nye, 33-årige forlengelsen av avtalen legger til rette for store investeringer i infrastruktur, økt kapasitet og flere arbeidsplasser, opplyser selskapet.

Avtalen må godkjennes av havnestyret den 27. mars.

– Vi er takknemlige for støtten fra styret og ser frem til å styrke vår posisjon som en motor for handel, sier Keith Svendsen, adm. direktør i APM Terminals.

Store investeringer

Ifølge bransjenettstedet Splash247 er terminalen selskapets største på østkysten av Nord-Amerika og tilbyr den største kjølekapasiteten i havnen i New York og New Jersey. Den håndterer i dag over 25 prosent av den årlige containergjennomstrømningen i havneområdet, og sysselsetter mer enn 1.100 medlemmer i fagforeningen International Longshoremen’s Association (ILA).

– Sammen med ILA vil vi fortsette å investere i terminalen for å støtte arbeidsplasser og lokal økonomisk vekst i mange år fremover, sier Henrik Kristensen, adm. direktør for APM Terminals Elizabeth.

Gjennom tidligere leieavtaler har selskapet gjort betydelige investeringer i infrastruktur og utstyr, blant annet med en nylig modernisering på 200 millioner dollar.

Fornøyd havnesjef

Planlagte oppgraderinger i den nye avtalen inkluderer optimalisering av terminalens layout, elektrifisering av containerhåndteringsutstyr og modernisering av kaianlegg.

Også ledelsen ved havnen sier seg fornøyde med avtaleforlengelsen, og mener den vil styrke havnens rolle i den nasjonale økonomien.

Adm. direktør Rick Cotton mener investeringen vil øke godsvolumet og skape flere arbeidsplasser.

– Disse investeringene vil gjøre det mulig for havnen å håndtere større godsmengder, skape flere arbeidsplasser og befeste sin posisjon som en essensiell del av den nasjonale forsyningskjeden, sier Cotton.