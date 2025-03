SEB-analytiker Jon Nikolai Skåland nedjusterer estimatene for Odfjell etter en periode med svakere rater og fraværet av et forventet sterkt vintermarked. Lavere spotrater, og en svak guiding for første kvartal, fører til at estimatene for TCE-ratene i 2025-2026 reduseres med 8-10 prosent, noe som igjen gir en nedgang i forventet EBITDA-resultat på 13-17 prosent.

Analysefakta Aksje: Odfjell

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 135 (185)

Til tross for en viss markedsskepsis opprettholder SEB-analytikeren sin kjøpsanbefaling på Odfjell, samtidig som han kutter kursmålet fra 185 til 135 kroner.

Skåland ser fortsatt støtte for kjemikalietankratene, delvis på grunn av forventede MR-rater over 20.000 dollar pr. dag i perioden 2025-2027, noe som begrenser swing-tonnasjen.

Odfjell-aksjen handles nå til rundt fire ganger estimert inntjening for 2025-2026, noe som gjør at han fortsatt har en positiv holdning til selskapet.

Onsdag falt Odfjell 1,0 prosent til 99,60 kroner. Det betyr at aksjen har gitt en negativ totalavkastning på nesten åtte prosent hittil i år, mens den er ned over 12 prosent det siste året.