Oljetanker nektet adgang til havn

Indiske havnemyndigheter har nektet den eldre oljetankeren Andaman Skies å legge til kai etter at det ble oppdaget at dokumentasjonen ikke oppfylte kravene for innseiling. Ifølge kilder som er kjent med saken, markerer hendelsen en skjerping i kontrollen med skip som frakter russisk olje til verdens tredje største oljeimportør, melder Reuters.

Tankeren, som seiler under tanzaniansk flagg, er lastet med omtrent 800.000 fat Varandey-råolje fra den russiske produsenten Lukoil. Skipet forlot Murmansk 24. februar og var på vei til havnen i Vadinar for å losse oljen til den statlige indiske oljeraffineringsgiganten Indian Oil Corp, ifølge shippingdata.

Kildene til avisen uttalte at skipet ikke tilfredsstilte kravene i Indias havnereglement for eldre fartøyer.

Har vært på britenes radar

Indisk regelverk krever at tankskip eldre enn 20 år må være sertifisert medlem av International Association of Classification Societies, eller et annet organ godkjent av indiske myndigheter. Andaman Skies, bygget i 2004, var sertifisert av Dakar Class, et India-basert selskap – men ikke anerkjent av landets maritime administrasjon.

Ifølge kilder har skipet P&I-forsikring (protection and indemnity) gjennom det russiske selskapet Soglasie. Verken Lukoil, Soglasie, Indian Oil eller havnemyndighetene i Vadinar har svart på Reuters’ forespørsler om kommentar.

India har blitt en viktig destinasjon for russisk sjøbåren råolje, og importene blir nøye gransket av markedet.

Bølger av sanksjoner har også komplisert handelen, og Washington svartelistet dusinvis av skip i januar. Andaman Skies ble ikke tatt i det fremstøtet, men har vært målrettet av britiske myndigheter, ifølge Reuters.