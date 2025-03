Seilte fra Russland: Tyskland har tatt kontroll over oljetanker

Tyske myndigheter har tatt kontroll over det beslaglagte oljetankskipet «Eventin» og skipets last, og dessuten erstattet mannskapet ombord, melder Bloomberg.

Skipet mistenkes å inngå i Russlands såkalte skyggeflåte.

– Som et resultat av beslagleggelsen, har de føderale myndighetene overtatt eierskapet til skipet og lasten, og etter mannskapsbyttet har vi nå også fått faktisk kontroll over det, sier en talsperson for Tysklands finansdepartement, ifølge nyhetsbyrået.

Les også Skyggeflåten en kjempeutfordring En ulykke med et skip i den russiske skyggeflåten og potensielt store miljømessige konsekvenser kan bli katastrofalt for dem som rammes.

Oljetankeren, som seiler under panamansk flagg, ble tauet til nærheten av den tyske kysten etter å ha fått motorstopp i januar, på sin ferd fra havnen i russiske Ust-Luga. Den har siden befunnet seg i tyske farvann, ifølge sporingstjenester.

100.000 tonn olje

Tyske myndigheter har ikke kommentert hva som vil skje videre med skipet og lasten, men det tyske magasinet Spiegel rapporterte nylig at «Eventin» fraktet 100.000 tonn olje.

Beslaget kan være det første tilfellet der et EU-land har utført en slik handling siden Russlands invasjon av Ukraina. Tyskland og andre EU-land har innført sanksjoner mot russiske oljetankere og virksomheter som en del av restriksjonene mot landet, skriver Bloomberg.

«Den tyske regjeringen er konsekvent i sitt arbeid for å sikre at Russlands utdaterte tankskip ikke kan brukes til å finansiere angrepskrigen,» het det fra det tyske utenriksdepartementet i forrige uke.

Les også Nye sanksjoner: 74 skip i «skyggeflåten» rammes Norge slutter seg til EUs 16. sanksjonspakke mot Russland. – Russisk økonomi er i økende grad sårbar, sier Espen Barth Eide.

I tillegg til de økonomiske sanksjonene har tyske myndigheter også påpekt de miljømessige risikoene forbundet med slike fartøyer.