Kalleklev har hatt ansvaret for den daglige ledelsen av Fredriksen-gruppens to børsnoterte gassrederier, Flex LNG og Avance Gas Holding. Avance er i ferd med å bli avviklet etter salget av VLGC-skipene, store gasstankere som frakter flytende petroleumsgasser, til Andreas Sohmen-Paos BW LPG.

Kalleklevs avgang ble kjent i en børsmelding mandag morgen.

Flex LNGs styreleder Ola Lorentzon beklager at Kalleklev slutter og sier at selskapet under hans ledelse har levert sterke resultater og skapt betydelige aksjonærverdier.

Styret i Flex har utnevnt selskapets kommersielle direktør Marius Foss som midlertidig adm. direktør, mens Kalleklev vil bistå selskapet som rådgiver frem til utgangen av tredje kvartal.

– Har litt til gode

Kalleklev kom til Fredriksens private administrasjonsselskap Seatankers i 2017 etter å ha arbeidet i mange år i Knutsen OAS Shipping i Haugesund og i Jens Ulltveit-Moes Umoe og en kort periode i Clarksons. Fra starten av jobbet han med ulike prosjekter samtidig som han var finansdirektør på deltid i Flex.

I 2018 gikk han over til Flex på fulltid og fikk ansvaret for ledelsen av selskapet som da hadde bestilt syv nye LNG-tankere som rederiet senere kjøpte. Etterhvert økte flåten til 13 skip. I mars 2022 overtok han også ansvaret for Avance Gas etter Kristian Sørensen som da gikk på dagen.

Overfor Finansavisen avviser Kalleklev at det har vært uenighet mellom ham og styret om strategi og veivalg i selskapene. Han sier han ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre videre.

– Alt har sin tid, og nå har jeg hatt to jobber de siste tre årene og synes jeg har litt til gode.