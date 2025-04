Norge driver skipsfarten mot netto null

Andreas Bjelland Eriksen. Foto: NTB

I et innlegg i Finansavisen hevder Sigurd Enge i Bellona at Norge motarbeider en klimavennlig skipsfart. Det kjenner jeg meg ikke igjen i.

Det var Norge som under Stoltenberg-regjeringen fikk klimakrav inn i IMOs juridisk bindende rammeverk. Det var også Norge som tok initiativ til at IMO skulle lage en klimastrategi hvor de totale utslippene skulle ned. Nå jobber vi for å få på plass en avtale som alle land i verden må følge og som skal ta oss til netto null i 2050.

Ingen må være i tvil om at regjeringen gjør det vi kan for at dette skal bli en best mulig klimaavtale. Men for å kunne lande gode globale avtaler må vi ha med alle land – også de som har lavere klimaambisjoner enn oss. Selv om vi ikke skal kompromisse på målet, betyr det at vi må være villig til å diskutere og endre på den veien vi har foreslått for å komme dit.

Norge har klart å få forhandlingene inn i et spor hvor landene diskuterer hvordan, og ikke om, vi skal nå utslippsmålene. Her har Norge tett dialog med land fra ulike deler av verden: Brasil, Kina, EU, Stillehavslandene, Japan, Storbritannia, Singapore og andre. Listen er lang og utgangspunktene forskjellige.

Norge har bidratt sterkt til kursen mot netto null i skipsfarten ikke svekkes, og at alle land fortsatt er med på ferden.

Det er et lyspunkt i dagens geopolitiske bilde. Det lyspunktet skal vi forvalte klokt og gjøre det vi kan for å omsette regler som tar skipsfarten til null.

Klima- og miljøminister (Ap)