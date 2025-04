IKKE UHÅNDTERLIG: - Vi sitter med en moderne flåte og har en sterk balanse og er rustet for å håndtere dette, sier Höegh Autoliners-direktør Andreas Enger (t.h.) om president Donald Trumps utspill om havneavgifter for kinesisk-bygde skip. Her sammen med Rederiforbundets sjef Knut Arild Hareide på forbundets konferanse i Oslo tirsdag. Foto: Iván Kverme