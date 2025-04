Mærsk-datter har kjøpt jernbane ved Panamakanalen

Panama Canal Railway Company driver en 76 kilometer lang jernbane med enkeltspor som forbinder Atlanterhavet og Stillehavet. Kjøpet skal gjøre det enklere å transportere gods mellom havnene i kanalens to ender.

APM Terminals har kjøpt jernbanen fra Canadian Pacific Kansas City Limited og Lanco Group/Mi-Jack. Det er ikke kjent hvor mye APM Terminals må betale.

Panama og Panamakanalen har blitt et sentralt tema i amerikansk politikk, etter at USAs president Donald Trump i sin innsettelsestale sa at han vil ta Panamakanalen tilbake.

Han mener at det er for dyrt å seile der.

APM Terminals sikret for øvrig en av 33-års forlengelse av leieavtalen for selskapets største terminal på østkysten av Nord-Amerika da de i forrige uke skrev under på en ny avtale med havnemyndighetene i New York og New Jersey.