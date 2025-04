Milliardgevinst tross tank-trøbbel for Stolt-Nielsen

– Stolt Tankers står overfor betydelig usikkerhet i sine markeder, drevet av geopolitikk. Toll på handelsvarer og potensielle høyere amerikanske havneavgifter kan påvirke handelsstrømmene betydelig, og vi følger utviklingen i handelspolitikken tett, sier Lange.

Stolthaven Terminals leverte et driftsresultat på 28,5 millioner dollar, tilnærmet likt fjorårets resultat for samme periode. Terminalutnyttelsen viser en positiv trend og ventes å øke videre gjennom året.

Stolt Tank Containers leverte et driftsresultat på 15,2 millioner dollar, opp fra 13,3 millioner dollar året før. Dette skjedde til tross for lavere transportvolumer, ettersom selskapet kompenserte med sterkere spotrater og kostnadskontroll.

Stolt-Nielsen (Mill. USD) 1. kv./'25 1. kv./'24 Omsetning 675,6 707,3 Driftsresultat 107,9 132,1 Resultat før skatt 159,2 112,8 Resultat etter skatt 151,4 104,0

Venter fallende inntekter

I kvartalet fullførte Stolt-Nielsen, gjennom datterselskapet Stolt-Nielsen Gas, oppkjøpet av de resterende 50 prosent av HS4 joint venture samt økte sin eierandel i Avenir LNG Limited til 95,8 prosent. Selskapet forventer at disse transaksjonene vil øke EBITDA med rundt 50 millioner dollar årlig, gitt stabile markedsforhold.

Fremover forventer Stolt-Nielsen at den geopolitiske usikkerheten vil vedvare, og at dette kan påvirke markedsdynamikken fremover. Tankmarkedene vil trolig forbli volatile som følge av konflikten i Rødehavet, sanksjoner knyttet til krigen i Ukraina og potensielle tollsatser fra USA.

– Vår brede portefølje og strategiske tilpasninger posisjonerer oss godt til å navigere gjennom disse utfordringene, sier Lange.

Selskapet forventer at TCE-inntektene vil falle noe i andre kvartal, men understreker at langsiktige markedsforhold fortsatt er stabile.

Stolt-Nielsens styre har anbefalt et endelig utbytte på 1,25 dollar pr. aksje for 2024. Utbetalingen er planlagt til 7. mai 2025 for aksjonærer registrert pr. 24. april 2025. Utbyttet må godkjennes av aksjonærene på selskapets generalforsamling, og dersom det blir vedtatt, vil det totale utbyttet for 2024 utgjøre 2,50 dollar per aksje.