Frykter ikke Trumps tollnyheter

Capesizeratene har hatt en nedadgående trend den siste uken, og torsdag faller de ytterligere 4,0 prosent til 19.400 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 0,2 prosent til 13.500 dollar, mens ultramaxratene er ned 0,5 prosent til 12.400 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene falt 7,5 prosent mens de er opp 18,0 prosent i løpet av den siste måneden.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 2,6 prosent, 2020 Bulkers er ned 3,1 prosent mens Jinhui Shipping faller 0,7 prosent.

Tørrbulk straffes mindre enn andre segmenter

– Onsdagens tariffer fra USA slår lite direkte ut på tørrbulk relativt til andre segmenter, men øker risikoen for gjengjeldelsestoll fra Kina. Da dette skjedde under forrige handelskrig i 2018 fikk man en nedgang på nesten en prosent i etterspørselen for tørrbulk, hovedsakelig drevet av nedgang i amerikansk korneksport, sier Clarkons-analytiker Bendig Folden Nyttingnes til Finansavisen.

– Eventuelle gjengjeldelsestoller bør ha neglisjerbar direkte effekt på capesize, men vil ramme de mindre båtene. Torsdagens nedgang i capesize-spot tror vi er drevet av et svakere sentiment etter en periode med lav aktivitet i Sør-Atlanteren, sier analytikeren.

Baltic Dry-indeksen faller 2,7 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 2,7 prosent til 1.540 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.