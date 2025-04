Regjeringen: Utenlandske sjøfolk skal ha norsk lønn

Å innføre norsk lønnsnivå vil være viktig både for sjøfolkene og for det maritime næringslivet, ifølge fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap). Fredag la hun fram et forslag for å endre loven.

– Norsk maritim næring er verdensledende i dag, mye takket være erfarne sjøfolk. Skal vi beholde og styrke denne posisjonen, må vi også i fremtiden klare å tiltrekke oss de beste folkene til sjøs. Da må arbeidsforholdene være minst like gode som på land, sier hun.

Bryter med EØS-avtalen – midt i tollkrigen

Høyre er kritisk til forslaget, som også kommer på et svært sårbart tidspunkt. Loven vil bety at Norge bryter med EØS-avtalen, sier nestleder Tina Bru.

– Det er svært uheldig at regjeringen velger å utfordre EØS-avtalen, samtidig som Norge forsøker å komme på innsiden av EUs beskyttelsestiltak i tollkrigen med Trump og ber om spesialbehandling, sier hun.

Lovendringen vil i praksis gjøre det vanskeligere for skip fra EU-land å seile i Norge, påpeker Bru.

– Senest denne uka understreket statsministeren og finansministeren viktigheten av å ikke skape usikkerhet rundt EØS-avtalen nå. Nå ser de ut å ha glemt sine egne advarsler, sier hun.

Frykter norske sjøfolk settes på land

Fremskrittspartiet frykter at regjeringen nå svekker den maritime næringens konkurransekraft. Forslaget øker utgiftene til norske rederier, argumenterer næringspolitisk talsperson Bengt Rune Strifeldt.

– Jeg frykter at konsekvensen av regjeringens forslag er at norske skip flagger ut av landet, og at norske sjøfolk settes på land, sier Strifeldt til NTB.

Frp fremhever at norsk tilstedeværelse i handelsflåten også handler om beredskap og sikkerhetspolitikk. Det illustreres gjennom rollen den norske handelsflåten spilte under andre verdenskrig, påpeker han.