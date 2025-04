Størst fall for BW LPG og Himalaya

Gassrederiet BW LPG, som på nyåret økte flåten gjennom overtagelse av Avance Gas Holdings flåte av store gasstankere, falt 21 prosent og tørrlastrederiet Himalaya Shipping 20 prosent på siste uke. BW LPG falt videre på Oslo Børs mandag, mens Himalaya snudde opp.

På de neste plassene på taperlisten følger tørrlastrederiet Golden Ocean, kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen og gassrederiet Golar LNG, alle med et fall på 19 prosent.

Star Bulk Carriers og Odfjell er begge ned 18 prosent.

– Alle selskaper følte effekten av markedsuroen. Det er vanskelig å forutsi en snuoperasjon gitt dagens situasjon, heter det i en oppdatering fra meglerhuset Clarksons Securities mandag morgen.

— Ekstremt negativt

– Det vi vet er at investorsentimentet nå er ekstremt negativt, noe som fremgår av verdivurderinger som har falt betydelig under NAV (Net Asset Value). Fortsatt usikkerhet forårsaket av pågående handelskriger og resesjonsfrykt har økt investorenes forsiktighet, konstaterer Clarksons shippingteam.

Samtidig minner meglerhuset om at ekstrem pessimisme ofte også peker i retning av selektive kjøpsmuligheter.

Investorer som kan se forbi den nåværende angsten og volatiliteten i markedet kan finne attraktive inngangspunkter, mener Clarksons' shippinganalytikere.

Under turbulente markedsforhold kan en vurdering av endringer i Enterprise Value (EV) ifølge meglerhuset gi mer nøyaktig innsikt i flåteverdsettelse enn man får ved bare å observere aksjekurssvingninger.

EV tar hensyn til både egenkapital og gjeld, og gjenspeiler dermed markedets totale verdivurdering. Clarksons shippinganalytikere anbefaler å fokusere på bedrifter med størst EV-nedgang for potensielle «rebound»-muligheter.

Omvendt, hvis man venter ytterligere nedgang, kan selskaper med høyere gjeldsnivåer og relativt små EV-reduksjoner være salgsmuligheter.

Reduserte handelsvolumer

En økning på 20 prosent i importtoll kan gi et umiddelbart fall på 4 prosent i handelsvolum og stige til 10 prosent innen et år.

Det mener meglerhuset, som baserer seg på tall fra International Monetary Fund (IMF).

Siden amerikansk containerimport står for omtrent 16 prosent av antall tonnmil i denne delen av skipsfarten vil det ifølge Clarksons tilsvare en reduksjon på 0,6 til 1,6 prosent i globale containerhandelsvolumer.