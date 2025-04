Går fra Belships

Rett før jul ble det kjent at Blue Northern hadde gitt et oppkjøpstilbud på Belships for rett under 5,2 milliarder kroner. Det er et et private equity-fond kontrollert av Entrust Global med nordmannen Svein Engh i spissen.

Nå er oppkjøpet gjennomført og de nye eierne har valgt et nytt styre.

Mandag ble det kjent at Belships-sjefen Lars Christian Skarsgård, som har ledet selskapet siden 2019, trekker seg fra jobben som adm. direktør med umiddelbar virkning.

Han har ingen konkrete planer om hva han skal gjøre videre, men kommer trolig til å finne noe shipping-relatert igjen.

– Vi skulle gjerne hatt med ham videre, men han ønsket å ta en pause og gjøre noe annet etterhvert. Det må vi ha respekt for, sier den nye styrelederen Ivar Hansson Myklebust.

Hansson Myklebust går midlertidig også inn i jobben som daglig leder i tørrlastrederiet.

Budet på Belships var på 20,50 kroner pr. aksje, som ga en samlet pris på cirka 5,18 milliarder kroner når man ser bort fra aksjene Belships eide selv.

Medregnet nybygg teller Belships' flåte nå 42 bulkcarriere i ultramax-klassen; skip på vel 60.000 dødvekttonn.

