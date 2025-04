Ny storavtale for Seglem

– Det stemmer at vi har inngått en avtale med Knutsen NYK for en shuttletanker levert i 2028, sier Equinors pressetalsperson Ellen Maria Skjelsbæk til Finansavisen.

Knutsen NYK Offshore Tankers eies av skipsreder Trygve Seglem og japanske Nippon Yusen Kaisha.

Det nye skipet skal benyttes i Brasil og kan frakte 1 million fat råolje. Rederiet i Haugesund har bestilt nybygget ved Cosco Shipping Heavy Industry Zhoushan i Kina.

Totalt har Equinor nå ni shuttletankere i drift i Nordsjøen og to i Brasil. I løpet av året vil flåten i Brasil øke til tre fartøyer før det nye Knutsen NYK-skipet ferdigstilles i 2028 og man kommer opp i fire bøyelastere der.

– Det er viktig for driften vår i Brasil, som er et nøkkelområde for oss med tanke på langsiktig vekst, sier Skjelsbæk.

Milliardinvestering

Fra før av har Knutsen NYK Offshore Tankers fem bøyelastere i ordre i Kina, hvorav fire skal leies ut til det brasilianske oljeselskpet Petrobras. For disse er det inngått kontrakter som sikrer beskjeftigelsen i 10 og 15 år.

Totalinvesteringen i de seks nybyggene beløper seg trolig til cirka 800 millioner dollar, tilsvarende 8,7 milliarder kroner.

Knutsen NYK Offshore Tankers opererer i dag 30 bøyelastere. Rederigruppen, som også omfatter Knutsen OAS Shipping, eier og driver dessuten 29 LNG-tankere og har 13 store gasstankere under bygging i Sør-Korea.