Beslaglegger oljetankere i fleng

Iran har beslaglagt et tredje tankskip på litt over en uke i en opptrapping i landets kamp mot drivstoffsmugling, melder TradeWinds.

Det statlige nyhetsbyrået Fars meldte tirsdag at revolusjonsgarden (IRGC) har stanset et mindre, ikke-navngitt fartøy i Persiabukten og arrestert seks personer ombord.

Ifølge Fars ble det funnet 100.000 liter med smuglet drivstoff under en inspeksjon.

Detaljer om fartøyets eierskap og flaggstat og mannskapets nasjonalitet er ikke oppgitt.

– Organisert smugling

Den 1. april meldte statlige medier at IRGC hadde beslaglagt to utenlandsregistrerte tankskip med mer enn 3 millioner liter diesel. Skipene ble identifisert som «Start 1» og «Vintage», men disse navnene skal ikke finnes ikke i maritime databaser.

«Disse to tankskipene, med 25 besetningsmedlemmer, var involvert i organisert drivstoffsmugling i de sentrale delene av Persiabukten og fraktet til sammen mer enn 3 millioner liter med smuglet diesel,» heter det fra statlige medier, ifølge Reuters.

Skipene, som trolig er mindre kystfartøyer, er blitt tatt med til havnen i Bushehr. Ifølge iranske myndigheter ble de beslaglagt etter en rettsordre, og samtlige mannskapsmedlemmer ble arrestert.

Kraftig subsidiering

Iran har i flere år forsøkt å stanse smugling av subsidiert drivstoff til nabolandene i regionen. På tampen av mars ble også et fartøy med 1 million liter olje stanset av grensepolitiet, ifølge Reuters.

Diesel er kraftig subsidiert i Iran, og selges for et beløp tilsvarende 0,07 dollar pr. liter innenfor månedlige kvoter. Lastebilsjåfører og bønder med tungt maskineri får kjøpe for en dobbelt så høy pris, men med ubegrenset forbruk, ifølge TradeWinds.