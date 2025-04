Arctic Securities-analytiker Kristoffer Barth Skeie kutter kursmålet på MPC Container Ships fra 20 til 15,20 kroner, samtidig som han opprettholder en holdanbefaling på aksjen.

Selv om aksjen handles med en betydelig rabatt til netto verdijustert egenkapital på 51 prosent, mener han at usikkerheten rundt markedets retning, særlig som følge av tolltrusler, havneavgifter, en mulig resesjon og en potensiell normalisering av situasjonen i Rødehavet, gjør at risk/reward-forholdet ikke er attraktivt.

Analysefakta Aksje: MPC Container Ships

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 15,20 (20)

Skeie nedjusterer rateestimatene for 2027 med 25 prosent, og forventer nå en dagrate på 34.000 dollar i 2025, 19.000 dollar i 2026 og 14.200 dollar i 2027 for et fartøy med containerkapasitet på 2.800 TEU. Det plasserer Arctic Securities omtrent på linje med konsensus for 2025 og 2026, mens estimatene er 17 prosent under forventet EBITDA-resultat for 2027.

Mandag falt MPC-aksjen 2,8 prosent til 14,97 kroner på en positiv Oslo Børs.