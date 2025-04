Undersøkelser, gjort under kinesisk ledelse, viser at skipet slepte babord anker etter seg i ett og et halvt døgn.

Yi Peng 3 rakk å tilbakelegge 180 nautiske mil på denne tiden, men likevel har ikke Sveriges havarikommisjon kunne bevise at det var en bevisst sabotasjeaksjon mot de undersjøiske datakablene mellom Sverige og Litauen og Tyskland og Finland.

– Havarikommisjonen konstaterer at det, med den begrensede informasjonen som kunne innhentes, ikke med sikkerhet kan konkludere om dette har skjedd forsettlig eller ikke, skriver de i en pressemelding.

Dette er likevel ikke til hinder for de pågående etterforskningene mot skipet og mannskapet om bord.

Kabelbruddene etterforskes som mulig lovbrudd i flere land, inkludert Sverige.