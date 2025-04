Avance Gas har mottatt det endelige oppgjøret fra Exmar for salget av MGC-nybyggene (medium-sized gas carriers), og vil som følge gå videre med en siste, ekstraordinær utbetaling på 56,7 millioner dollar, går det frem av en børsmelding onsdag.

Av utbetalingen på 0,74 dollar pr. aksje utgjør utbytte 0,58 dollar. Resten er tilbakebetaling av kapital.

Selskapet har som tidligere annonsert fullført salget av alle sine eiendeler og returnert kapitalen til eierne, og dagens varslede utbetaling er den siste.

– Slukker lyset og takker for reisen

– Vi betaler ut både BW LPG-aksjene og cash slik at for finansåret 2024 erklærer vi rundt én milliard dollar i utbytte. Et siste utbytte kommer i april/mai før vi slukker lyset og takker for reisen, uttalte Øystein Kalleklev til Finansavisen etter rapporten for fjerde kvartal i fjor.

Selskapet leverte da et resultat etter skatt på 210,2 millioner dollar etter at de 12 siste skipene i flåten ble levert til BW LPG 31. desember.

31. mars annonserte Kalleklev for øvrig at han også slutter som sjef for Flex LNG, Fredriksen-gruppens andre gassrederi. Kalleklev kom til Fredriksens private administrasjonsselskap Seatankers i 2017.

Ingen nye investeringer er altså planlagt i Avance Gas, og neste steg i avviklingsprosessen blir en ekstraordinær generalforsamling (special general meeting) som skal peke ut en bostyrer og vedta avnoteringen. Siste handelsdag på Oslo Børs estimeres til å finne sted i juni.

Milliarddryss for John Fredriksen

Den største mottakeren av utbytter når Avance Gas avvikles er naturligvis John Fredriksen.

Finansavisen skrev før jul at betydelige utbytter sørget for jevnlige påfyll av kontanter i Fredriksens private system under toppselskapet Greenwich Holdings i fjor, og Avance Gas var den største bidragsyteren med vel 5 milliarder kroner.

Av utbyttene som er betalt ut og nå er i vente tilfaller tre fjerdedeler Fredriksen.

Halvparten av dette er aksjer i BW LPG. Fredriksen vil etter Finansavisens beregninger motta nær 15 millioner aksjer i BW LPG. Det gir ham en eierandel i rederiet, der Sohmen-Pao-familien er største eier, på like under 10 prosent.