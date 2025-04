Trump innfører havneavgifter

Ifølge Bloomberg News skal alle kinesiske fartøy som legger til kai i USA få en avgift basert på mengden varer som fraktes per reise.

Forslaget kommer etter en flere måneder lang granskning som ble igangsatt av Biden-administrasjonen om hvorvidt kinesisk verftsindustri truer amerikansk sikkerhet. Skipsbyggere utenfor Kina rammes også, med avgifter på alle bilskip som ikke er bygget i USA i amerikanske havner.

Avgiften skal tre i kraft om seks måneder, med en ny fase som innfører restriksjoner på utenlandsbygde skip som frakter flytende naturgass (LNG), som skal starte om tre år. Etter seks måneder vil avgiften for kinesiske skip settes til 50 dollar per nettotonn – altså volumet av skipets inntektsgivende lastekapasitet – og deretter øke gradvis over en periode på tre år, ifølge Bloomberg.

Har endret forslag

Shipping-aksjer utenfor Kina steg i innledende handel fredag, mens kinesiske selskaper falt sammen med det øvrige markedet.

Bloomberg News skriver at forslaget som ble lagt frem torsdag er forskjellig fra det som ble lagt frem i første omgang. Da handlet det om avgifter på minst 1 million dollar per skip hver gang det gikk til havn i USA. Nå skal altså avgiftene gis basert på tonnasje.

En annen stor forskjell er at det nå foreslås avgifter per reise, istedenfor per havneanløp. Det opprinnelige forslaget skapte bekymring hos rederier, særlig containerselskaper, som fryktet økt overbelastning ved større amerikanske havner dersom skip forsøkte å unngå flere stopp.

Rederier kan unngå avgiftene i opptil tre år dersom de kan dokumentere at de har bestilt et nytt, amerikanskbygd skip.