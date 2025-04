Av årsregnskapet for 2024 fremgår det at selskapet, som eies av arvingene etter de opprinnelige stifterne av skipsmeglerfirmaet RS Platou, i fjor besluttet å betale et utbytte på 117,6 millioner kroner.

Det kommer på toppen av utbytter på 231,7 millioner kroner i fireårsperioden 2020–2023, hvorav 175,4 millioner kroner i 2023.

Siden salget av det norske meglerhuset har holdingselskapet overført 550 millioner kroner til eierne i form av ordinære utbytter og tilleggsutbytter.

RS Platou Holding kom inn på eiersiden i Clarkson da det britiske selskapet for ti år siden kjøpte RS Platou og slo meglerselskapene sammen.

Flere nedsalg

Fra 2000 til 2024 har Holding hatt totale inntekter i form av aksjegevinster og utbytter fra sitt eierskap i den britiske meglerkjempen på 326,1 millioner kroner.

Ved årsskiftet var den gjenværende aksjeposten i Clarkson bokført til 434 millioner kroner, mens markedsverdien lå 288 millioner kroner høyere.

I månedsskiftet januar/februar i år solgte RS Platou Holding vel 1,2 millioner aksjer og reduserte sin beholdning av Clarkson-aksjer fra 4,85 til 3,94 prosent. Det ga et proveny på 12 millioner pund eller 14,6 millioner dollar, tilsvarende 167 millioner kroner basert på vekslingskursen da.

Det norske holdingselskapet solgte seg ned i Clarkson fra 6,63 til 4,85 prosent i mars 2023, noe som ga et oppgjør på 21 millioner dollar. Også i 2018 ble det gjennomført et større aksjesalg fra RS Platou Holding i Clarksons.

Største aksjonær i RS Platou Holding er selskapet Taconic, som eies av Ragnar Horn. Med på eiersiden er også fond tilhørende Gram-familien.

Aksjeoppgjør

Etter forhandlinger mellom den mangeårige RS Platou-sjefen Peter M. Anker og Clarksons-toppen Andi Case kjøpte Clarkson i 2014 Platou-selskapene innen skips- og offshoremegling og finansiell rådgivning.

Transaksjonen ble gjennomført året etter ved at Clarksons betalte 3,4 milliarder kroner for RS Platou.

75 prosent av oppgjøret skjedde ved utstedelse av nye Clarksons-aksjer, rundt 8 prosent ble betalt i kontanter og resten i form av rentepapirer.

I 2022 ble det besluttet å endre navnene på alle virksomhetene innen gruppen fra Clarksons Platou til bare Clarkson. Blant dem som skiftet navn, var skips- og offshoremeglerhuset Clarksons Platou/RS Platou og investeringsbanken Clarksons Platou Securities i Oslo.

Det har ikke lykkes Finansavisen å få noen kommentar til resultatet og utbyttet fra Ragnar Horn.

