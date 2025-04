Golden Ocean: Regner med å bli i Oslo

Tirsdag kveld ble det klart at John Fredriksens tidligere tørrlastrederi Golden Ocean Group skal slås sammen med den nye storaksjonæren, det børsnoterte shippingselskapet CMB.TECH – tidligere Euronav – som har sitt hovedkvarter i Antwerpen i Belgia.

Det overtok hele Fredriksens Golden Ocean-post for vel 13 milliarder kroner tidlig i mars, og har senere fortsatt å kjøpe seg opp i selskapet.

– Godt resultat

Bytteforholdet ved fusjonen på 0,95 CMB.TECH-aksje pr. Golden Ocean-aksje er basert på en verdijustert egenkapital på 14,49 dollar, tilsvarende vel 150 kroner, pr. aksje i Golden Ocean Group og 15,23 dollar i CMB.TECH.

– Vi mener at det avtalte bytteforholdet er et godt resultat for våre aksjonærer, sier Golden Ocean-sjefen Peder Simonsen til Finansavisen.

Han gjør det klart at Golden Ocean verdsettes til det samme som CMB.TECH betalte for aksjene til Hemen Holding, det vil altså si Fredriksen.

Simonsen påpeker at fusjonsavtalen er inngått med flere forbehold, inkludert at det skal gjennomføres en bekreftende og grundig selskapsgjennomgang; due diligence, foreligge et ferdig avtaleverk og ikke minst treffe nødvendige generalforsamlingsvedtak.

– Sterkt fotfeste

På spørsmål om virksomheten som Golden Ocean i dag driver fra Oslo vil fortsette der også etter at fusjonen er gjennomført, svarer Simonsen:

– Vi vil fortsette å drive flåten som vi har gjort ut fra Oslo og Singapore.

– Ved en endelig fusjon vil vi se en integrering av organisasjonene. Vi har et meget sterkt og kompetent team og forventer at vi fortsetter å ha sterkt fotfeste både i Singapore og Oslo fremover, med den viktige posisjonen disse byene har i internasjonal shipping og i kapitalmarkedene.

Midt på dagen torsdag var Golden Ocean-aksjen marginalt opp til 79 kroner på Oslo Børs. Det er 91 prosent lavere enn den beregnede verdijusterte egenkapitalen som ligger til grunn for bytteforholdet ved sammenslåingen med CMB.TECH.