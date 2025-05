Shippinganalytikerne i ABG, Petter Haugen og Oliver Dunvold, skriver i sin kommentar at Höegh Autoliners tall var bedre enn fryktet og at de forventer en «positiv reaksjon» fra markedet. På torsdag kuttet de to kursmålet fra 140 til 104 kroner, men gjentok kjøpsanbefalingen.

POSITIVE: Shippinganalytikerne i ABG Sundal Collier, Oliver Dunvold (t.v.) og Petter Haugen, senket kursmålet på Höegh Autoliners til 104 kroner. Foto: NTB

Fearnley-analytiker Fredrik Dybwad ser langt mer pessimistisk på aksjen.

Han har et kursmål på 65 kroner og er den eneste med salgsanbefaling. Til Finansavisen sier han at det er basert på en antagelse om svak salgsvekst på biler, kombinert med økt kapasitet i flåten som i snitt vil føre til lavere fraktvolum for selskapene.

– Svakt bilsalg var et problem før tollene, som legger mer press på markedet sammen med de foreslåtte havneavgiftene i USA, sier Dybwad.

MOTSATT: Fredrik Dybwad i Fearnley Securities (t.v.) har salgsanbefaling på Höegh Autliners, mens Jørgen Lian i DNB Markets anbefaler kjøp. Foto: Iván Kverme

Han tror også fraktkapasiteten i markedet vil øke, som kan presse selskapenes fraktvolum ytterligere.

– Bilskip bygges raskere og raskere, spesielt i Kina, hvor det nylig ble konstruert et bilskip på bare 200 dager, som er en rekord. Dette putter noe risiko på nybyggleveringer, ettersom enkelte 2026-leveringer kan få tidlig levering i 2025.

Verdifull flåte, økt usikkerhet

I løpet av kvartalet bokførte selskapet blant annet salget av skipet Höegh New York for 60,7 millioner dollar. Det var over 300 prosent høyere enn den bokførte verdien av skipet på 19,3 millioner.

Markedsverdien av Höegh Autoliners sin flåte er noe redusert i forhold til hva den var etter fjerde kvartal, men markedsverdien av flåten er cirka 60 prosent høyere enn den bokførte verdien. Det er en nedgang fra 76 prosent etter forrige kvartal.

Samlet var selskapets skipsverdier på 1.397,4 millioner dollar, som er en oppgang fra 1.001,1 millioner for et år siden.

Höegh inngikk to langtidskontrakter i løpet av kvartalet, begge med en verdi på over 100 millioner dollar.

Totalt hadde det rentebærende gjeld på 527 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, opp fra 338 millioner året før.

Selskapet bemerker at «den geopolitiske usikkerheter har økt dramatisk siden starten av 2025», hvor USAs toller og havneavgifter har akselerert usikkerheten. Selskapet sier at dersom tollene og havneavgiftene materialiseres fullt ut vil det «redusere transportvolumet og øke driftsutgiftene for skip som går til USAs havner. Det fortsetter også å unngå Rødehavet.