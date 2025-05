Børsoppgang etter knallsterkt utbytte

Höegh Autoliners satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på 154,7 millioner dollar i første kvartal. Hele overskuddet og ytterligere 3,3 millioner dollar – til sammen 158 millioner dollar – betales ut som utbytte. Det er en oppgang på 68 millioner dollar fra utbyttet på 90 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

Over én tredel av utbyttet går i lommen til Leif Höegh, som er storeier med 36 prosent av aksjene i rederiet. I mars økte han aksjebeholdningen med én million aksjer, noe som sørget for at han får 8,6 millioner dollar mer av utbyttet. Totalt mottar Leif Höegh 59,2 millioner dollar.

– Vi betaler utbytte i henhold til vår utbyttepolitikk, som er forankret i en robust balanse og et fullfinansiert flåtefornyelsesprogram. Det betyr at vi ikke har behov for å bygge opp vår kontantbalanse, og derfor betaler vi ut all overskuddslikviditet som utbytte, sier konsernsjef Andreas Enger i Höegh Autoliners.

I fjerde kvartal i fjor hadde Höegh Autoliners noen gjenstående investeringer i nybygg og stor aktivitet på dokking av skip for vedlikehold, noe som gjorde at overskuddslikviditeten var noe mindre.

– I første kvartal solgte vi et eldre skip med betydelig fortjeneste, som medførte større overskuddslikviditet. Slike variasjoner følger naturlig av vår utbyttepolitikk, sier Enger.

Børsopptur

DNBs shippinganalytiker Jørgen Lian sier til Finansavisen at tallene er «tålelig på linje, men marginalt under konsensustallene», men omtaler utbyttet som «sterkt».

Shippinganalytikerne i ABG Sundal Collier, Petter Haugen og Oliver Dunvold, skrev i en kommentar før børsen åpnet fredag at Höegh Autoliners’ tall var bedre enn fryktet, og at de forventet en «positiv reaksjon» fra markedet.

ABG Sundal Collier-analytikerne fikk helt rett. Rundt lunsjtider fredag var Höegh Autoliners-aksjen opp 4 prosent til 80,40 kroner på Oslo Børs.

Geopolitisk usikkerhet

Den geopolitiske usikkerheten har økt dramatisk siden starten av 2025, og for bilskipmarkedet kan det få betydelige negative effekter dersom de varslede toll- og havneavgiftene fra USAs side materialiseres fullt ut.

– Vi har sagt at havneavgiftene vil utgjøre 15–17 millioner dollar pr. kvartal dersom vi fortsetter vårt eksisterende seilingsmønster på USA og ikke får noen betaling fra kundene, sier Enger.

Ifølge Höegh Autoliners-sjefen vil selskapet jobbe tett med kundene for å redusere nettokostnaden ved å forsøke å redusere avgiftene for skipenes anløp, konsolidere last og søke dekning av kostnader.

– Vi ønsker ikke å spekulere i mulige effekter av slike tiltak. Det samme gjelder tollsatser som kan redusere fraktvolumer til USA, som vi vil tilpasse oss ved å endre seilingsmønster på USA og ta mer last i andre korridorer. Vi ønsker heller ikke å spekulere i nettoeffekten av dette, sier han.