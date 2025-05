Trump truer amerikansk LNG-dominans

LNG-industrien advarer om at de nye reglene fra Trump-administrasjonen kan true USAs mål om å bli en energisupermakt, skriver Financial Times.

De nye reglene, publisert 17. april, pålegger avgifter på kinesiskbygde skip som legger til kai i amerikanske havner og krever gradvis overgang til amerikanskbygde fartøy. Regelverket er en del av et bredere forsøk på å øke presset mot Kina og styrke amerikansk skipsbygging.

NYE REGLER Donald Trump og Det hvite hus har lagt frem et nytt regelverk for shippingindustrien. Foto: Bloomberg

Umulige krav

I et brev til administrasjonen skriver American Petroleum Institute (API) at det er umulig å etterleve kravene. Det finnes pr. i dag ingen amerikanskbygde skip som kan frakte LNG, og amerikanske verft har heller ikke kapasitet til å bygge slike skip innen fristen i 2029.

LNG-industrien har allerede fått en tre års utsettelse, og reglene åpner for en gradvis overgang over 22 år. Likevel kan lisensene for LNG-eksport bli suspendert om kravene ikke møtes, skriver FT.

API advarer om at tiltakene vil øke fraktkostnader dramatisk, svekke amerikanske selskapers globale konkurranseevne og destabilisere verdensmarkedet for LNG.

Lobbyorganisasjonen sier til FT at de forstår behovet for å bekjempe urettferdig handelspraksis, men er bekymret for konsekvensene av disse reglene.

Skal doble LNG-eksporten

USA overtok Australia som verdens største eksportør av LNG i 2023, og sendte i fjor 11,9 milliarder kubikkfot pr. dag med LNG – nok til å dekke de kombinerte gassbehovene til Tyskland og Frankrike. Industrien planlegger å doble eksporten innen 2030.

Ifølge FT har de nye reglene også ført til en bølge av lobbyvirksomhet fra amerikanske landbruks- og eksportinteresser, som frykter økte transportkostnader.

Om seks måneder vil USA begynne å kreve en avgift på 50 dollar pr. netto tonn fra kinesiske skipseiere og operatører. Avgiften vil øke med 30 dollar hvert år de neste tre årene. Skip som er bygget i Kina, men eid av selskaper fra andre land, må betale en lavere avgift.