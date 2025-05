Bonushopp for Jinhui-sjefer

Tørrlastrederiet Jinhui Shipping and Transportation, som holder til i Hong Kong men er børsnotert i Oslo, er kjent for å betale rause bonuser og kompensasjonspakker til sine toppledere nær sagt uansett markedsforhold og økonomiske resultater.

I fjor snudde det fra et underskudd på 56,8 millioner dollar i 2023 til et overskudd på 21,7 millioner dollar. Samtidig økte summen av lønn og bonus til toppledelsen til nær 9,9 millioner dollar, tilvarende 106,2 millioner kroner.

Av notene til 2023-regnskapet som ble offentliggjort mandag fremgår det at brødrene Ng Siu Fai og Ng Kam Wah Thomas tilsammen i fjor mottok lønn, honorarer, bonus og andre innberetningspliktige ytelser på drøye 9,2 millioner dollar, opp fra 8,7 millioner dollar året før.

STOREIER OG SJEF: Ng Siu Fai. Foto: Privat

Får mer i bonus

Lønnen var uendret for begge fra 2023 på henholdsvis vel 3,8 og nær 3,1 millioner dollar, mens bonusen økte med 73 prosent for Ng Siu Fai og 50 prosent for Ng Kam Wah Thomas.

Totalt har de to Jinhui-toppene har hentet ut tilsammen nesten 36 millioner dollar - 386 millioner kroner - i lønn, bonus og andre innberetningspliktige ytelser de fire siste årene. Beløpet er nokså likt fordelt på 2021, 2022, 2023 og 2024.

Jinhui konsentrerer seg om eierskap i og drift av såkalte supramax bulkcarriere. Ifølge Clarksons Securities ligger gjennomsnittsinntjeningen for slike skip i hittil i år på 10.800 dollar dagen, ned fra 15.600 dollar på samme tid i fjor.

Fire nybygg

Dagens flåte teller ifølge den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue 26 bulkcarriere, de fleste i supramax- og ultramax-klassene. Markedsverdien av skipene beregnes til 399 millioner dollar.

I tillegg har selskapet fire ultramax-carriere under bygging i Kina med avtalte leveringer i 2026 og 2027.

Hittil i år er Jinhui-aksjen ned 6,3 prosent til 5,62 kroner på Oslo Børs.