Shippinganalytikerne Jon Nikolai Skåland og Johan Bergland i SEB peker på en blandet utvikling i shippingmarkedet den siste tiden.

Ifølge mandagens oppdatering fra Clarkson falt VLCC-ratene mandag med 100 dollar til 56.500 dollar pr. dag, mens capesizeratene steg med 800 dollar til 16.400 dollar. I løpet av den siste uken har capesizeratene gått opp 18,0 prosent mens de er ned 19,9 prosent i løpet av den siste måneden.

Trosser vær og konkurrenter

På tørrbulksiden meldte Fortescue om en økning på 6 prosent i jernmalmeksporten i sitt tredje regnskapskvartal, til 46,1 millioner tonn. Dette skjer mens flere av de største konkurrentene har vært rammet av dårlig vær og lavere eksport.

«Totalt malm utvunnet i kvartalet økte med 19 prosent, støttet av økt produksjon ved Iron Bridge-prosjektet. Fremover har selskapet bekreftet sitt mål om en total jernmalmeksport på 190-200 millioner tonn for året,» skriver analytikerne.

Analytikerne henviser også til to transaksjoner i annenhåndsmarkedet for tankskip, der to eldre MR-tankere ble solgt for henholdsvis 18 og 16 millioner dollar. Selv om dette er under toppen i fjor sommer, bekrefter prisene ifølge SEB de siste verdivurderingene fra databasen SIN.

«Siden august i fjor har verdien av et 15 år gammelt MR-tankskip falt kraftig fra cirka 28,5 millioner dollar til rundt 21 millioner dollar basert på data fra SIN. Salget av den 15 år gamle «Tamia Navigator» for 18 millioner dollar kan tyde på at verdiene kan stå overfor ytterligere nedside,» skriver analytikerne