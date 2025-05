I en analyse fra ABG Sundal Collier skriver analytiker Petter Haugen at meglerhuset oppjusterer sine kortsiktige estimater for Frontline, basert på sterkere rater, men at det ikke gjøres vesentlige endringer i de langsiktige utsiktene.

Analytikeren hever forventningene til snittratene for andre kvartal – 48.395 dollar pr. dag, opp fra 41.360 dollar – og viser til at dette reflekterer en tydelig forbedring i tankmarkedet. For første kvartal anslås TCE-inntektene til 242 millioner dollar, i tråd med tidligere estimat.

For første kvartal venter ABG en ebitda på 174 millioner dollar, som er 8 prosent under konsensus. For helåret ligger meglerhuset 2 prosent under forventningene, men for 2026 ligger Haugen hele 35 prosent over konsensus. Han peker på lav flåtevekst og geopolitisk uro som faktorer som kan støtte markedet fremover. Råoljetankere foretrekkes fortsatt fremfor produkttankere.

Analysefakta Aksje: Frontline

Meglerhus: ABG Sundal Collier

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 263 (284)

Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefaling på Frontline, men nedjusterer kursmålet fra 284 til 263 kroner, basert på en ettårs fremtidsjustert netto eiendelsverdi (NAV) på 239 kroner pr. aksje med en premie på 10 prosent. Nåværende NAV anslås til 187 kroner pr. aksje, og dagens prising impliserer en P/NAV på 0,92x. ABG Sundal Collier fremhever fortsatt solid inntjeningskraft i Frontline og estimerer en utbytteavkastning på henholdsvis 10 prosent, 23,2 prosent og 19,5 prosent for årene 2025–2027.

Fra sluttkurs tirsdag på 172,40 kroner gir kursmålet på 263 kroner en oppside på over 50 prosent.