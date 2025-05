HØR DIREKTE: Audiocast fra kvartalspresentasjonen kl. 15.00

2020 Bulkers dro inn inntekter på 9,5 millioner dollar i første kvartal 2025, ned fra 40,5 millioner dollar i samme periode i fjor.

Brutto TCE-inntjening kom inn på 19.000 dollar pr. dag, ned fra 30.000 dollar i samme periode i fjor.

Skipssalg og lavere rater

Topplinjesvikten på over 76 prosent henger sammen med salget av «Bulk Shanghai» og «Bulk Seoul» i mars og april i fjor, reduserte rater og 63 dager «off-hire» i tilknytning til tørrdokking (sammenlignet med 26 dager off-hire i første kvartal i fjor).

Økt «off-hire» forklares i rapporten med kø i verftene og lange seilingsavstander fra lossingshavner til verftet i Kina, og 2020 Bulkers påpeker i rapporten at 2025 blir et år hvor 23 prosent av verdens aldrende capesize-flåte skal inn til reklassifisering.

Markedet reagerte med å sende 2020 Bulkers ned nesten 2 prosent i tidlig handel på Oslo Børs onsdag.

Ser lav flåtevekst i flere år

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) i første kvartal kom inn på 4,3 millioner dollar, ned fra 34,4 millioner dollar i samme periode i fjor.

Fire av rederiets seks skip seilte i kvartalet for Koch Shipping på kontakter som løper ut 2026, og har opsjoner på ytterligere 12 måneders leie. De to siste skipene seiler for europeiske befraktere på kontrakter som går ut i andre kvartal i år.

2020 Bulkers tegner i rapporten bildet av begrenset flåtevekst i flere år fremover, og viser til at store bulkskip er lavmarginprodukter som gjør at verftene foretrekker bygging av containerskip, tankere og gasskip.

Byggekostnaden for et scrubber-utstyrt newcastlemax-skip i Kina estimeres til like under 80 millioner dollar.

Inntjeningen tar seg opp

Rederiet gjentar at oppsiderisikoen i ratene fortsatt ligger i sterk eksport av jernmalm og bauxitt fra Brasil og Vest-Afrika, og i april tok inntjeningen seg opp sammenlignet med første kvartal til 27.100 dollar dagen.

«Simandou-prosjektet i Guinea viser ifølge rapportene god fremgang, med første levering ventet i andre halvår 2025, etterfulgt av en 24-måneders opptrapping til 60 millioner tonn årlig for fase 1 og ytterligere 60 millioner tonn årlig for fase 2. Videre sikter Vale mot å øke kapasiteten med 50 millioner tonn årlig fra 2026», går det frem av rapporten.

Som nedsiderisiko drar 2020 Bulkers frem vedvarende svakere vekst i Kina og eskalerende geopolitisk spenning, inkludert USAs aggressive tollregime og handelskrig først og fremst med nettopp Kina.