På børsen falt aksjen kraftig etter selskapets presentasjon torsdag morgen. I tidlig handel var Odfjells A-aksje ned 6,50 kroner til 91,20 kroner, 6,65 prosent.

Ved 13-tiden ble aksjen omsatt for 93 kroner. Det betyr et fall på 20,4 prosent siden årsskiftet.

Timecharterinntjeningen i tremånedersperioden januar-mars endte på 168 millioner dollar og bidraget pr. skip pr. dag 29.556 dollar. På samme tid i fjor seilte skipene inn et daglig snitt på 33.005 dollar.

Før skatt satt det børsnoterte kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet i Bergen igjen med 34,8 millioner dollar, ned fra 68,9 millioner dollar på samme tid i fjor.

– Til tross for økt markedsusikkerhet etter den første amerikanske annonseringen av handelstariffer leverte Odfjell et robust finansielt resultat for første kvartal, sier konsernsjef Harald Fotland.

TESTER UT SEIL: Odfjells kjemikalietanker «Bow Olympus» krysset nylig Atlanterhavet ved hjelp av seil og biodrivstoff. Her passerer skipet Fred Hartman Bridge i Texas. Foto: Robert Land Productions & Mihovil Photography

Flere scenarier

Om utsiktene sier Fotland:

– Vi forventer at finansielle resultater for andre kvartal vil være på linje med, eller noe bedre enn, i første kvartal, men overvåker markedssituasjonen nøye.

Med all usikkerheten som skapes av tolltariffene Donald Trump har tatt initiativet til forbereder Odfjell seg på flere scenarier avhengig av resultatene fra de bilaterale handelsforhandlingene.

– Vi har tett kontakt med våre kunder for å forstå hvordan de tenker å posisjonere seg og reagere, sier Fotland.

På den positive siden nevner han at det nå er avklart at kjemikalietankskip ikke omfattes av Trumps bestemmelser om innkrevning av havneavgifter ved anløp i USA for fartøyer som er bygd i Kina.

Får 20 nybygg

Rederiet har inngått kontrakter om to ekstra nybygg som skal leveres på langsiktige timecharteravtaler i 2027 og 2028.

Med dette er Odfjells ordrebok kommet opp i 20 skip, hvorav 18 tas inn på langsiktig timecharter, flere av dem ned kjøpsopsjoner.

Den totale nybyggingsordreboken for kjemikalietankskip i verden utgjør nå 20 prosent av dagens flåte.

Samtidig er 18 prosent av flåten over 20 år, og en tredjedel av fartøyene er 25 år eller eldre, noe som etter Odfjells vurdering tilsier en begrenset netto flåtevekst de nærmeste årene.

Tester seil

Et av rederiets skip, «Bow Olympus», fullførte nylig den første tilnærmet karbonnøytrale transatlantiske reisen fra Houston til Antwerpen ved bruk av seil og biodrivstoff.

– Det er en ny milepæl i vår dekarboniseringsinnsats, sier Fotland.

Fire 22 meter høye sugeseil har vært i drift under ulike værforhold.

– Resultatene har overgått våre forventninger. Selv under gode, men ikke ideelle forhold, har vi sett en energibesparelse på 15–20 prosent. Det tilsvarer fem tonn spart drivstoff pr. dag , sier teknologidirektør Erik Hjortland.