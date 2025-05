– Vi leverer bunnsolide resultater i første kvartal, og vi forventer at andre kvartal blir enda sterkere enn første kvartal – og at EBITDA-resultatet for hele året vil ende rundt rekordnivået i 2024, sier han.

I første kvartal seilte rederiet inn 1,30 milliarder dollar, sammenlignet med 1,34 milliarder i fjerde kvartal i fjor. Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 462 millioner dollar, og resultatet før skatt endte på 246 millioner dollar for kvartalet – sammenlignet med henholdsvis 452 og 290 millioner dollar i fjerde kvartal 2024.

Økt usikkerhet

– Shippingresultatet er svært godt, mens tallene er noe svakere for logistikk- og terminalvirksomheten. Bilfraktvolumene er noe ned, men volumnedgangen er mer enn kompensert av høyere fraktrater, sier Bukholm.

Han påpeker at rederiets langsiktige kontraktsprofil gir svært høy visibilitet, men legger ikke skjul på at usikkerheten har økt etter at USAs president Donald Trump har bestemt seg for å innføre 25 prosent toll på biler og 10 prosent på tyngre kjøretøyer, i tillegg til mulige økte havneavgifter.

– Vi har stor eksport til USA. Vi kan flytte kapasitet over på andre ruter, men det er ikke tvil om at USA er et svært viktig marked for oss – og vi vil merke det dersom de foreslåtte tollavgiftene og havneavgiftene blir en realitet.

Bukholm understreker at slike endringer skaper utfordringer og behov for tilpasning, men at det også åpner for nye muligheter.

– Vi er unikt posisjonert for å dra nytte av både nye handelsruter og økende behov som følge av regional produksjon.

STOR USA-EKSPORT: USA er et viktig marked for Wallenius Wilhelmsen. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Nytt utbytterush?

Da Wallenius Wilhelmsen la frem tallene for fjerde kvartal 2024 i februar, overrasket bilskipsrederiet markedet med et utbytte på hele 5,9 milliarder kroner. Dermed kom utbyttet for hele fjoråret opp i 9,2 milliarder kroner. Wallenius Wilhelmsen betaler utbytte halvårlig, og det vil derfor ikke bli tatt noen utbytte beslutning i 2025 før rapportering av andre kvartal.

Analytikerne mener at vi bare har sett starten på utbytteutbetalingene fra bilskipsrederiet. Arctic-analytiker Kristoffer Barth Eide skrev i en analyse tidligere i år at han forventer at rederiet vil betale ut hele 90 prosent av nettoresultatet i utbytte i 2025 og 75 prosent i 2026.

Wallenius Wilhelmsen (Mill. dollar) 1.kv./2025 1.kv/2024 Driftsinntekter 1.297 1.255 Driftsresultat 305 290 Resultat før skatt 267,0 234,0 Resultat etter skatt 246,0 201,0



