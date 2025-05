Kraftig fall for Klaveness

I den første tremånedersperioden i år leverte det børsnoterte Oslo-rederiet et resultat på 4,3 millioner dollar, mot 26 millioner dollar på samme tid i fjor.

Inntektene falt fra 75,5 til 54,1 millioner dollar. Det forklares med en sesongmessig svak periode for transport av tørrlast og et «blandet» marked for produkttank.

På børsen falt aksjen torsdag 6,27 prosent til 56,80 kroner i tidlig handel etter resultatpresentasjonen. Ved 13-tiden hadde den hentet seg litt inn igjen. I juli i fjor ble aksjen handlet for opptil 112,80 kroner.

Optimistisk sjef

Rederisjef Engebret Dahm ser imidlertid optimistisk på utsiktene for de neste kvartalene og påpeker at de oppnådde ratene for Klaveness' kombinasjonsskip i første kvartal fortsatt var bedre enn for standard bulk- og produkttankere.

Det mener han understreker verdien av KCCs forretningsmodell som er basert på at skipene skal kunne veksle mellom å frakte våte og tørre laster.

Inntjeningen pr. skip pr. dag i det såkalte Cabu-segmentet endte på 22.346 dollar, mot 28.988 dollar dagen i fjerde kvartal.

For skipene som inngår i Cleanbu-delen av flåten falt den oppnådde dagraten omtrent tilsvarende, ned 5.578 dollar til 22.449 dollar.

Har solgt seg ned

Flåten teller 16 kombinasjonsskip pluss tre nybygg som alle skal leveres i 2026.

Det betales et kvartalsutbytte på 0,035 dollar pr. aksje, tilsammen 2,1 millioner dollar.

Største aksjonær er Trond Harald Klaveness' Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness, som eier 53,8 prosent av Comination Carriers.

Nummer to er Bergen-baserte EGD Shipping Invest med 5,8 prosent. Dette selskapet inngår i investoren Espen Galtung Døsvigs EGD Holding.

I februar i fjor solgte Galtung Døsvig 2,36 millioner aksjer til kurs 102 kroner, som tilsvarer et salg på nærmere 241 millioner kroner.

Svakere guiding

Ifølge meglerhuset DNB Markets er guidingen selskapet gir for inntjeningen inneværende tremånedersperiode svakere enn konsensusestimatene.

SEBs shippinganalytikere Jon Nikolai Skåland og Johan Bergland beholder sin kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 70 kroner etter resultatfremleggelsen.