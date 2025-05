Spår kraftig fall i prisene på bilskip

Det er de høye leveransene av nybygg og en lavere flåteutnyttelse som er hovedårsaken til at Skåland nå tror at skipsverdiene i bilskipmarkedet kommer til å falle betydelig.

– Legger vi til grunn våre inntjeningsestimater og et fall på rundt 40 prosent i skipsverdiene fra nå og frem til slutten av 2027, og legger på estimerte utbytter frem til da, ender vi på en NAV som ligger rundt dagens aksjekurs. Det er bakgrunnen for vår hold-anbefaling på aksjen, sier han.

Wallenius Wilhelmsen fikk juling på børsen torsdag etter at bilskipsrederiet leverte svakere resultater for 1. kvartal enn ventet.

– Vi leverer bunnsolide resultater i første kvartal, og vi forventer at andre kvartal blir enda sterkere enn første kvartal – og at ebitda-resultatet for hele året vil ende rundt rekordnivået i 2024, sier finansdirektør Bjørnar Bukholm i Wallenius Wilhelmsen.

Markedet ser imidlertid ikke ut til helt å være enig i at resultatet var bunnsolid. Rundt lunsjtider torsdag var aksjen ned 2,7 prosent til 72 kroner.

I første kvartal seilte rederiet inn 1,30 milliarder dollar, sammenlignet med 1,34 milliarder i fjerde kvartal i fjor. Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) ble 462 millioner dollar, og resultatet før skatt endte på 246 millioner dollar for kvartalet – sammenlignet med henholdsvis 452 og 290 millioner dollar i fjerde kvartal 2024.

Nedgang i volumene

Svakere volumer og noe høyere kostnader er hovedårsakene til at resultatet er svakere enn ventet. – Volumene kommer normalt noe ned i 1. kvartal på grunn av lavere aktivitet i januar etter at OEM-er pusher ut flere biler mot slutten av året, sier Skåland.