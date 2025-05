Shippingtopp: – Enorm aktivitet de siste dagene

Konsernsjef Rolf Habben Jansen i Hapag-Lloyd, verdens femte største containerrederi, sier i et intervju onsdag at rederiet har sett en «enorm økning» i volum de siste dagene.

Etter tollavtalen mellom USA og Kina anslår konsernsjefen at etterspørselen etter transpacifisk frakt har steget 50 prosent sammenlignet med de foregående ukene. – Så det er ganske betydelig, sa han.



«De siste par dagene har vi sett en enorm økning i volumet, og nå må vi se hvor lenge det varer», uttalte Jansen i Bloomberg-intervjuet.

Bestillinger fra Kina til USA, som har falt kraftig de siste ukene, har nå gjort et kraftig comeback, mens volumene fra andre regioner «har holdt seg ganske stabile», uttalte konsernsjefen.

I intervjuet, som ble gjennomført i forbindelse med Hapag-Lloyds resultater for første kvartal, sa Jansen at det er «begrenset innsyn» i fremtiden gitt usikkerheten rundt tollpolitikken, men at «jeg er fortsatt forsiktig optimistisk med tanke på at vi ikke går inn i en resesjon».

Rødehavet

Store rederier som Hapag-Lloyd har siden slutten av 2023 i stor grad sluttet å seile gjennom Rødehavet, etter at houthi-opprørere fra Jemen begynte å angripe handelsskip i området. Omveier rundt sørspissen av Afrika – en mye lengre rute – har redusert den globale containerkapasiteten og bidratt til å holde fraktratene oppe.

I forrige uke ble det kjent at USA angivelig vil stanse angrepene i Jemen fordi Houthi-bevegelsen ikke vil kjempe videre.

«Vi stanser bombingen (...) Vi tar dem på ordet om at de ikke vil sprenge skip lenger», uttalte Trump tirsdag 6. mai, ifølge NRK.

Hapag-Lloyd skriver nå i kvartalsrapporten:

«Det er fortsatt uklart når det igjen vil være trygt å seile gjennom Rødehavet, noe som betyr at økte transportkostnader må påregnes på grunn av nødvendige omveier rundt Kapp det gode håp.»

I Bloomberg-intervjuet forklarte Jansen at «vi må ha trygghet for at det er sikkert – og at det vil fortsette å være sikkert over tid – for det aller viktigste er å unngå at vi må trekke oss ut og så inn igjen».