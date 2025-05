– Første kvartal hadde en økning i handelsvolumer og tonnmil, støttet av sterk global etterspørsel, noe som førte til et bedret spotmarked. Stemningen har ytterligere bedret seg i andre kvartal, og legger grunnlaget for et solid resterende 2025, innleder adm. direktør i Hafnia, Mikael Skov, selskapets kvartalsrapport for første kvartal.

– Vi har tro på markedet, og jeg er glad for å kunne kunngjøre en full kontantutdeling tilsvarende 80 prosent for kvartalet.

Da produkttankrederiet la frem tallene for 4. kvartal 2024 i februar falt aksjen med over 10 prosent. Hovedårsaken til kursfallet var at utbytte på 0,0294 dollar pr. aksjen var vesentlig lavere enn forventet. Hafnia øker utbytte til 0,1015 dollar pr. aksje i 1. kvartal, som gir et total utbytteutbetaling på 50,6 millioner dollar. Aksjen var torsdag formiddag likevel ned 2,1 prosent til 52,1 kroner. Hafnia-aksjen har dermed steget med 35 prosent siden shippingsegmentet snudde opp over igjen i begynnelsen av april. Siden årsskiftet er er aksjen ned i overkant av 12 prosent.

Resultatnedtur

Justert driftsresultat før av- og nedskrivinger (ebitda) endte på 125,1 millioner, ned fra 287 millioner samme periode i fjor. Nettoresultatet falt fra 219,6 millioner til 63,2 millioner. Resultatet for første kvartal ble påvirket av et betydelig antall fartøy som gjennomgikk planlagt tørrdokking eller reparasjoner, noe som førte til omtrent 500 «off-hire-dager» i løpet av kvartalet.

Snittraten i første kvartal 2025 var 22.992 dollar pr. dag. Pr. 1. mai 2025 har selskapet dekket 57 prosent av totale inntjeningsdager i andre kvartal til 24.839 dollar dagen.

– Ettersom en betydelig del av flåten vår ble bygget i 2015, forventer vi et tilsvarende nivå av dokking av skip og reparasjoner i andre kvartal, med omtrent 630 «off-hire-dager», kommenterer Skov.