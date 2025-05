Brutalt kursfall for Okeanis

Mens nord- og vesteuropeiske rederier i stor grad har kuttet ut å hente oljelaster i Russland på grunn av den brutale krigen russiske invasjonsstyrker fører i Ukraina, skal angivelig kypriotiske og greske rederier ha rykket inn og overtatt store deler av denne oljefrakten. Et av rederiene som angivelig skal ha tjent rått med penger på transport av russisk olje, er Okeanis. Det greske rederiet skal ha vært en stor transportør av råolje som hentes i russiske utskipningshavner i Svartehavet, Østersjøen og Murmansk.

Kapital tok opp denne problemstillingen med bred penn torsdag, noe som høyst sannsynlig var årsaken til at Okeanis-aksjen falt hele 6,6 prosent til 240,50 kroner torsdag formiddag.

Ingen resultatoverraskelser

Det greske rederiet la onsdag kveld frem resultatet for første kvartal, og selv om tallene var betydelig svakere enn i samme periode i fjor, var de likevel omtrent på linje med forventningene. Okeanis seilte inn 38.000 dollar pr. dag på sine VLCC-er og sterke 39.200 pr. dag på Suezmax-ene.

«Justert EBITDA endte på 32,5 millioner dollar, som var 3 prosent under konsensus, mens justert fortjeneste pr. aksje på 0,35 dollar var helt i tråd med forventningene. Vi ser fortsatt positive effekter av refinansieringene på vesentlig forbedrede vilkår, der netto renteutgifter er ned rundt 30 prosent år over år – og det er mer i vente,» skriver DNB Carnegie-analytiker Kyrre Flesjå i en Okeanis-oppdatering torsdag.

Oppsiktsvekkende løft

Da rederiet la frem tallene for fjerde kvartal 2024 i februar i år, hadde Okeanis forhåndsbooket 81 prosent av VLCC-dagene til 39.100 dollar pr. dag og 77 prosent av suezmax-dagene til 33.400 dollar pr. dag for 1. kvartal. «Fasiten» viser nå rater på 38.000 dollar pr. dag for VLCC-ene og 39.200 dollar pr. dag for suezmax-ene.

«Det er noe lavere enn guidet for VLCC-ene, men et oppsiktsvekkende løft på rundt 6.000 dollar pr. dag for suezmax-ene, som da implisitt har seilt inn rett under 59.000 dollar pr. dag på de gjenværende dagene i første kvartal,» skriver Flesjå.

For andre kvartal har rederiet booket opp 72 prosent av VLCC-spotdagene og 64 prosent av suezmax-dagene til rater på henholdsvis 46.700 og 50.600 dollar pr. dag.