– Skal en reder ha ansvarsforsikring hos et av selskapene i P&I-klubben (The International Group of P&I Clubs, red. anm.) for å transportere russisk olje, må vedkommende bevise at oljen ikke er solgt for mer enn 60 dollar fatet. Klarer man ikke det, får man heller ikke forsikring, sier rådgiver Line Falkenberg Ollestad i Norges Rederiforbund. Hun legger til at vestlige forsikringsselskaper spiller en viktig rolle i håndhevingen av pristaket på russisk råolje.