Ratene stiger 14 prosent: – Det ser lyst ut for videre oppgang

Fredag stiger capesizeratene hele 13,9 prosent til 16.700 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 0,6 prosent til 11.600 dollar, mens ultramaxratene er ned 0,2 prosent til 12.300 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene gått opp 18,1 prosent mens de er opp 21,9 prosent i løpet av den siste måneden.

– Det ser lyst ut for videre oppgang

SER EN BEDRING: Analytiker Bendik Folden Nyttingnes i Clarksons. Foto: Thomas Bjørnflaten

– Sentimentet i fraktmarkedet har bedret seg betraktelig med en økning i aktiviteten både i Stillehavet og Atlanteren. Caperatene har derfor tikket godt oppover på tvers av regioner, spesielt i Nord-Atlanteren der det er lite skip tilgjengelig. Med forward-kontrakten for juni på rundt 19.600 dollar dagen ser det lyst ut for videre oppgang i det korte bildet, sier Bendik Folden Nyttingnes, analytiker i Clarksons, til Finansavisen.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 1,6 prosent, 2020 Bulkers er opp 1,0 prosent mens Jinhui Shipping stiger 2,9 prosent. Fredag meldte Jinhui Shipping and Transportation at selskapet har inngått en avtale om salg av et Supramax-skip for nesten 10,23 millioner dollar.

Baltic Dry-indeksen stiger 6,4 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 6,4 prosent til 1.388 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.