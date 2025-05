Halvering for BW LPG

Gassrederiet BW LPG rapporterte TCE-inntekter for første kvartal på 158,7 millioner dollar, 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Resultatet etter skatt beløp seg til 66,6 millioner dollar, ned fra 149,8 millioner. Driftsresultatet endte på 79 millioner dollar, mot Infront-konsensus på 62 millioner dollar.

Selskapet har vedtatt et kontantutbytte på 0,28 dollar pr. aksje.

Ratene på VLGC-flåten var i snitt på 39.800 dollar pr. tilgjengelig dag og 38.800 dollar pr. kalenderdag. Flåteutnyttelsen var på 96 prosent.

Selskapet har sluttet om lag 79 prosent av selskapets tilgjengelige flåtedager i andre kvartal 2025 til en snittrate på rundt 35.000 dollar pr. dag.

«Vi forventer at aksjekursreaksjonen blir nokså nøytral i dag – kanskje kan noe av gårsdagens fall (ned 4 prosent) hentes inn igjen,» skriver ABG.

Trekker seg fra India-prosjekt

Selskapet melder i en separat børsmelding at det har trukket seg fra en planlagt investering i en LPG-terminal i Navi Mumbai, India, ved Jawaharlal Nehru Port Association.

Selskapet peker på økt markedsrelatert usikkerhet som bakgrunn for omprioriteringen.

– BW LPG vil fremover konsentrere sin strategi rundt kjernevirksomheten – shipping og trading – for å sikre optimal ressursbruk og operasjonell smidighet, heter det i børsmeldingen.

– Vi er dypt takknemlige for våre partnere i India for deres innsats og samarbeid gjennom planleggingsfasen. Denne avgjørelsen ble ikke tatt lett, men gjenspeiler en ny prioritering i en endret virkelighet, sier konsernsjef Kristian Sørensen.

Markedsutsikter

Selskapet skriver at de underliggende forholdene i LPG-markedet har holdt seg intakte, til tross for usikkerhet rundt tollsatser og kortsiktige markedsforstyrrelser.

«Selv om det fortsatt er usikkerhet rundt amerikanske/kinesiske tollsatser, ser vi på de rådende markedsfundamentene som støttende», skriver selskapet, gjengitt av TDN Direkt.

Gassrederiet venter at den ekstra eksportkapasiteten som kommer i drift i USA senere i år, vil legge til rette for eksportvekst for VLGC-er i mellom- til høye ensifrede tall i årene som kommer.

I Midtøsten er LPG-eksporten ventet å vokse i mellom- til høye ensifrede tall de neste årene, drevet av høyere gassproduksjon.