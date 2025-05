India planlegger å bruke hele 10 milliarder dollar – tilsvarende over 103 milliarder norske kroner – på å bygge opp en egen flåte av oljetankere innen 2040. Målet er å styrke energisikkerheten i verdens tredje største oljeimportør, skriver Bloomberg, som viser til kilder med kjennskap til saken.

Landet har satt seg fore å kjøpe 112 nye tankskip de neste 15 årene, og de første 10 bestillingene kan komme allerede denne måneden. Ifølge kildene skal kun skip bygget i India – også med mulig utenlandsk samarbeid – vurderes.

– Avgjørende

Bakgrunnen for storsatsingen er Indias økende etterspørsel etter olje og oljeprodukter, både i hjemmemarkedet og internasjonalt. Raffineringskapasiteten er ventet å øke fra 250 millioner tonn i dag til 450 millioner tonn innen 2030.

India importerer mesteparten av sitt råoljebehov og har til nå i stor grad vært avhengig av innleide skip fra utenlandske aktører. Det ønsker myndighetene nå å endre.

– For å sikre energiforsyningen er det avgjørende at landet bygger opp en betydelig egen fraktkapasitet, sier kilder som ikke vil navngis.

I første fase av planen skal det anskaffes 79 skip, hvorav 30 mellomstore fartøy. Statseide oljeselskaper som i dag opererer med en aldrende og leid flåte, vil stå sentralt i utrullingen av det nye programmet.

Satser tungt

India har satt seg som mål at 7 prosent av oljetankerne i flåten skal være bygget i India innen 2030 – opp fra 5 prosent i dag. På lengre sikt er ambisjonen langt større: Hele 69 prosent av flåten skal være India-bygget innen 2047, som er året landet har satt som frist for å bli et industriland.

Men skipsbyggingsindustrien i India er foreløpig liten og mangler den nødvendige skalaen.

Tidligere i år lanserte statsminister Narendra Modis regjering et fond på 250 milliarder rupier for å styrke maritim sektor. Ett av hovedmålene er å stimulere til økt innenlandsk skipsproduksjon og redusere avhengigheten av utenlandske verft.

Oljetankere er bare én del av den omfattende skipsatsingen. India planlegger også å bygge ut fraktkapasitet for transport av kull, gjødsel og stål. På lengre sikt er planen at det meste av denne transporten skal skje med skip produsert i India.