Flex LNG fikk et resultat etter skatt på 18,7 millioner dollar i første kvartal, ned fra 45,2 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor og 33,2 millioner dollar i første kvartal 2024.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, landet på 65,6 millioner dollar i første kvartal, mot 68,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2024 og 70,6 millioner dollar i første kvartal i fjor.

Inntektene på 88,4 millioner dollar i første kvartal 2025 var ned fra 90,9 millioner dollar i kvartalet før og 90,2 millioner dollar i første kvartal i fjor. Fallet forklares med lavere spotrater.

Regnskapet i første kvartal ble belastet med 7,3 millioner dollar i nettotap på derivater, etter at rederiet i samme periode i fjor bokførte 7,3 millioner dollar i nettogevinster. Disse tapene og gevinstene er hovedsakelig tilknyttet bevegelser i verdiene av renteswaper.

Sterk visibilitet

Snittinntjeningen for flåten (TCE) kom inn på 73.891 dollar pr. dag, sammenlignet med 75.319 dollar pr. dag i kvartalet før og 76.539 dollar pr. dag i første kvartal i fjor.

– Som forventet falt inntektene 3 millioner dollar fra fjerde kvartal, hovedsakelig grunnet lavere inntjening fra «Flex Artemis» som går på en variabel, indeksbasert avtale. «Flex Constellation» ble levert tilbake i slutten av februar og påbegynte en ny spot-avtale i slutten av mars, og forventes å forbli i spotmarkedet frem til en 15-årig timecharter-avtale som begynner i første halvår 2026, sier midlertidig konsernsjef Marius Foss i en kommentar.

Han karakteriserer visibiliteten som sterk fremover, og støtter seg på at rederiet sent i fjor sikret opptil 37 års ny ordrereserve for «Flex Constellation», «Flex Courageous» og «Flex Resolute.» Den faste ordrereserven er nå oppe i 59 år, med mulighet for å forlenge til 88 år gjennom opsjoner fra befrakterne.

Økt momentum

Fremover ser Flex LNG et økende momentum i den amerikanske LNG-sektoren, og viser til at Woodside i april tok en endelig investeringsbeslutning (FID) for LNG-prosjektet i Louisiana – første FID for LNG-nybygg i USA siden juli 2023. Prosjektet på 16,5 millioner tonn pr. år (MTPA) forventes operativt i 2029, og kan utvides til 27,6 millioner tonn pr. år med full godkjenning.