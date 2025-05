– Alt dette bidro til en moderat økning i inntektene fra forrige kvartal. To av våre 13 skip var eksponert for et utfordrende spotmarked i perioden, ettersom høye LNG-priser og omfattende lagerendringer flyttet laster til Europa, noe som la press på tonnmil-etterspørselen, sier han i en kommentar.

Øyner kjempevekst

I en analyse sluppet i midten av april spådde DNB Markets kursdobling for Cool Company, basert på en kraftig vekst i fraktvolumer og tonnmil – et bilde som også tegnes i onsdagens rapport.

– Fremover forventer vi ikke bare en positiv tonnmil-effekt som følge av en normalisering i LNG-flyten mellom Europa og Asia, men også en betydelig økning i LNG-volumer som kommer på markedet fra og med i år. Dette skjer siden en rekke prosjekter nå er i ferd med å starte opp – eller allerede er i kommisjonering – etter flere år med utvikling og bygging, fortsetter Tyrrell.

Markedet lar seg ikke imponere, og sender Cool Company ned over 3 prosent på Oslo Børs i 10-tiden onsdag formiddag.

Han erkjenner at geopolitikk og toll utgjør betydelig usikkerhet for handelsmønstre, men ser samtidig at flere befraktere igjen inngår flerårige avtaler.

– Det geopolitiske klimaet er gunstig for nye LNG-prosjekter, og selv før de ekstra volumene fra nye prosjekter får full effekt, forventer vi et strammere marked som følge av at volumer fra vedtatte prosjekter kommer i drift, kombinert med forventet omfattende skraping av aldrende dampturbinskip som nå fullfører sine eksisterende kontrakter, sier Tyrrell.

Idan Ofer-dominert

Det var ved årsskiftet 2021/22 at Tor Olav Trøim og Golar LNG fikk Eastern Pacific Shipping og Idan Ofer inn som storeier i et nytt LNG-rederi som fikk navnet Cool Company.

Golar solgte sine åtte moderne LNG-tankere bygget i perioden 2013-15 til Cool, som hadde ambisjoner om videre vekst og konsolidering innenfor LNG-shipping. Denne delen av Golar-flåten ble da verdsatt til 1.160 millioner dollar.

Idan Ofers Singapore-baserte Eastern Pacific Shipping tegnet seg for 150 millioner dollar i ny egenkapital, og ble med største eier i Cool Company med over 58 prosent av aksjene.